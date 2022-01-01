Помощник Артеты: «Был пенальти в ворота «Сити». Почему судья не проверил момент на ВАР? Разочарованы, должны были выиграть»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Стюарт Эттуэлл видеоповторы Алберт Стейвенберг Габриэл Мартинелли Футбол

Тренер «Арсенала» Алберт Стейвенберг прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче чемпионата Англии.

«Очень разочарованы результатом на фоне той игры, которую мы показали против одной из лучших команд в мире.

Но за этот матч получить ничего не удалось, 0 очков, поэтому есть разочарование, поскольку мы должны были выиграть игру».

О том, что в ворота «Ман Сити» не был назначен пенальти

«Я думаю, что пенальти был. Я просто ищу последовательность [в решениях]. У нас есть ВАР. Так почему бы арбитру не проверить этот момент? Присутствует разочарование от того, что этого не произошло.

Мы сыграли очень и очень хорошо. Сколько моментов соперник создал? Болельщикам понравилась наша игра.

Голевые моменты у нас были, отличный шанс был у Габриэла Мартинелли при счете 1:1. Городимся игрой команды», – сказал Стейвенберг.

На 10-й минуте вратарь гостей Эдерсон в штрафной бросился под ноги полузащитнику «Арсенала» Мартину Эдегору, и норвежец упал. Пенальти не был назначен.

Главным арбитром игры был Стюарт Эттуэлл.

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