🎉Sports.ru поздравляет с Новым годом!

Дорогие друзья, Sports.ru поздравляет с праздниками!

Где-то 2022 год уже наступил, а где-то он вот-вот начнется, и мы желаем вам и вашим близким всего наилучшего!

Идите к победам как Мария Ласицкене, избегайте промахов как Виталина Бацарашкина, переосмысливайте возраст как Златан Ибрагимович!

С Новым годом! Любим вас🥰

Весь 2021-й – в одной картинке. Панорама Sports.ru, которую вы ждали

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