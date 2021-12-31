🎉Sports.ru поздравляет с Новым годом!

Теги Sports.ru контент Футбол

Дорогие друзья, Sports.ru поздравляет с праздниками!

Где-то 2022 год уже наступил, а где-то он вот-вот начнется, и мы желаем вам и вашим близким всего наилучшего!

Идите к победам как Мария Ласицкене, избегайте промахов как Виталина Бацарашкина, переосмысливайте возраст как Златан Ибрагимович!

С Новым годом! Любим вас🥰

Весь 2021-й – в одной картинке. Панорама Sports.ru, которую вы ждали

100 лучших фотографий года: вся красота спорта

Главные победы России-2021: Медведев выиграл US Open, Большунов – ЧМ по лыжам, Ласицкене – Олимпиаду

 

Опрос

Лучший спортсмен России в 2021-м?
28610 голосов
Большунов
13%
Александр Большунов
Рылов
10%
Евгений Рылов
Щербакова
7%
Анна Щербакова
Медведев
38%
Даниил Медведев
Павлюченкова
1%
Анастасия Павлюченкова
Овечкин
16%
Александр Овечкин
Василевский
5%
Андрей Василевский
Емельяненко
2%
Федор Емельяненко
Ян
4%
Петр Ян
«КАМАЗ»
4%
КАМАЗ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные