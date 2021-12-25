«Я подумал: мы разнесем Италию, забьем три или четыре». Филлипс о быстром голе Шоу в финале Евро

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс прокомментировал поражение от Италии (1:1, 2:3 пен.) в финале Евро-2020.

Защитник сборной Англии Люк Шоу открыл счет через 1 минуту 56 секунд после начала матча. Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионата Европы.

– Англия повела на второй минуте после гола Шоу. Что вы чувствовали в тот момент?

– Я подумал: «Мы забьем три или четыре, мы разнесем их!»

Но потом они начали делать передачи и перемещать мяч из стороны в сторону. К середине матча я думал: «Господи Иисусе, они хороши», – сказал хавбек «Лидса».