Хавбек «Спартака» Хлусевич: «В Крыму я кайфую. Мост – невероятное сооружение, просто вау»

Новичок «Спартака» Даниил Хлусевич, являющийся уроженцем Симферополя, рассказал об изменениях в Крыму и о развитии местного футбола.

– Как изменилась жизнь в регионе?

– Изменилось многое – инфраструктура, дороги. Не в каком-то определенном городе, а во всем регионе. Взять тот же Крымский мост – невероятное сооружение, просто вау!

– Обычно футболисты проводят отпуск на Мальдивах, Бали. Ты полетел к семье в Крым. Почему?

– Там семья. Она перезагружает меня так же, как некоторых Мальдивы. Хорошо побыть рядом с родителями, братом, друзьями. Может быть, когда-то захочется и на острова, но сейчас меня все устраивает в Крыму, я тут кайфую. Нравится природа, климат зимой. Классно!

– Как-нибудь участвуешь в развитии крымского футбола? Твой детский тренер рассказывал, что ты часто приезжаешь в Училище олимпийского резерва, где сам играл.

– Приезжаю, общаюсь с ребятами. Грандиозной помощи от меня пока не было, но в планах есть. Про училище никто не забудет. В психологическом плане это мой дом, там я вырос в мужика. Люблю и буду любить его всегда.

– Видишь прогресс в развитии детского футбола в Крыму?

– Недавно построили Академию футбола, почти всех талантливых мальчиков приглашают туда. Там мой отец работает тренером, условия очень хорошие. Детский футбол в Крыму сто процентов развивается, а взрослого нет вообще. Только местный уровень, это вроде ФНЛ-2, – сказал Хлусевич.