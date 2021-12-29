Хлусевич о переходе в «Спартак»: «Восторг. Это топ-клуб, один из лучших в России»

Новичок поделился эмоциями от перехода в московский клуб из тульского .

– Твои эмоции, когда узнал об интересе «Спартака»?

– Конечно, восторг. «Спартак» – топ-клуб, один из лучших в России.

Всегда хотел попасть в такой, проверить свой класс. Интересно, какой максимальный уровень смогу показать. Вроде, только начался отпуск, а мне уже хочется тренироваться.

– Когда на тебя вышел «Спартак»?

– Наверное, в начале октября. Я попросил агента не говорить об интересе клубов, пока переговоры не перейдут в серьезную стадию. Чтобы не отвлекало.

С момента, когда узнал об интересе «Спартака», до подписания контракта все прошло быстро.

– Твой агент сказал, что ты сразу согласился на переход. Сомнений вообще не было?

– Сказал «да», не колеблясь. Уверен в себе, буду бороться за стартовый состав, – сказал Хлусевич.