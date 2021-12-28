«Барса» не объявила о трансфере Торреса из-за бюрократических нюансов

Стало известно, почему до сих пор не объявила о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Клубы согласовали сделку, а 21-летний испанец прошел медосмотр. Однако «Барса» еще не получила от необходимых документов для завершения трансфера, и пока их не получат, о сделке не объявят.

По данным журналиста Жерара Ромеро, стороны также оценивают контракты, чтобы адаптировать их к требованиям в плане финансового фэйр-плей и фонда зарплаты.

Напомним, должен перейти в каталонский клуб за 55+10 миллионов евро.