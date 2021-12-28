«Барса» не объявила о трансфере Торреса из-за бюрократических нюансов

Стало известно, почему «Барселона» до сих пор не объявила о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса.
Клубы согласовали сделку, а 21-летний испанец прошел медосмотр. Однако «Барса» еще не получила от «Ман Сити» необходимых документов для завершения трансфера, и пока их не получат, о сделке не объявят.
По данным журналиста Жерара Ромеро, стороны также оценивают контракты, чтобы адаптировать их к требованиям Ла Лиги в плане финансового фэйр-плей и фонда зарплаты.
Напомним, Ферран Торрес должен перейти в каталонский клуб за 55+10 миллионов евро.