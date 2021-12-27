«Барселона» больше не претендует на Стерлинга и Зиеша после подписания Торреса

Вингер сегодня официально станет игроком «Барселоны».

21-летний хавбек, который накануне прилетел в Испанию, пройдет медосмотр и заключит контракт со своей новой командой.

Клубы уже согласовали все детали трансфера и подписали документы. Ранее стало известно, что сумма трансфера составила 55 млн евро плюс еще 10 млн в качестве бонусов.

Торрес станет единственным новичком «Барсы» в январе на своей позиции. Каталонцы не будут пытаться подписать («Манчестер Сити») и ( ), которыми интересовались ранее.