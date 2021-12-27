«Барселона» больше не претендует на Стерлинга и Зиеша после подписания Торреса

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Вингер «Манчестер Сити» Ферран Торрес сегодня официально станет игроком «Барселоны».

21-летний хавбек, который накануне прилетел в Испанию, пройдет медосмотр и заключит контракт со своей новой командой.

Клубы уже согласовали все детали трансфера и подписали документы. Ранее стало известно, что сумма трансфера составила 55 млн евро плюс еще 10 млн в качестве бонусов.

Торрес станет единственным новичком «Барсы» в январе на своей позиции. Каталонцы не будут пытаться подписать Рахима Стерлинга («Манчестер Сити») и Хакима Зиеша («Челси»), которыми интересовались ранее.

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