Глава Ла Лиги: «Уход Месси – не моя вина. Нужны правила, иначе будет как в «ПСЖ» – зарабатывают 400 млн, тратят 600 на зарплаты»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз заявил, что в уходе Лионеля Месси из «Барселоны» нет его вины.
«Очевидно, уход Месси произошел не по моей вине. Футболу нужна стабильность. Серия А теряет деньги в течение 20 лет, то же самое происходит во Франции. Но этого нет в Германии и Испании.
Правила нужны, потому что без них мы получим такую команду, как «ПСЖ», которая зарабатывает 400 миллионов и тратит 600 миллионов только на зарплаты.
Мы не виноваты в том, что Месси не продлил контракт, у нас есть потолок зарплат, и это делает Ла Лигу устойчивой», – сказал Тебас.