Глава Ла Лиги: «Уход Месси – не моя вина. Нужны правила, иначе будет как в «ПСЖ» – зарабатывают 400 млн, тратят 600 на зарплаты»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас деньги Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз заявил, что в уходе Лионеля Месси из «Барселоны» нет его вины.

«Очевидно, уход Месси произошел не по моей вине. Футболу нужна стабильность. Серия А теряет деньги в течение 20 лет, то же самое происходит во Франции. Но этого нет в Германии и Испании.

Правила нужны, потому что без них мы получим такую ​​команду, как «ПСЖ», которая зарабатывает 400 миллионов и тратит 600 миллионов только на зарплаты.

Мы не виноваты в том, что Месси не продлил контракт, у нас есть потолок зарплат, и это делает Ла Лигу устойчивой», – сказал Тебас.

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