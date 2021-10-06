Глава Ла Лиги: «Уход Месси – не моя вина. Нужны правила, иначе будет как в «ПСЖ» – зарабатывают 400 млн, тратят 600 на зарплаты»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз заявил, что в уходе из «Барселоны» нет его вины.

«Очевидно, уход Месси произошел не по моей вине. Футболу нужна стабильность. Серия А теряет деньги в течение 20 лет, то же самое происходит во Франции. Но этого нет в Германии и .

Правила нужны, потому что без них мы получим такую ​​команду, как , которая зарабатывает 400 миллионов и тратит 600 миллионов только на зарплаты.

Мы не виноваты в том, что Месси не продлил контракт, у нас есть потолок зарплат, и это делает Ла Лигу устойчивой», – сказал Тебас.