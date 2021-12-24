Эррера о Месси: «Его уровень сокращает время акклиматизации. Он будет играть так же во Франции, Испании, Японии или на Мадагаскаре»

Полузащитник рассказал о том, как идет процесс адаптации форварда , ранее выступавшего за «Барселону», к новой команде.

– Так ли тяжело адаптироваться к новым условиям?

– В случае с такими футболистами, как Месси, их уровень сокращает время, необходимое для акклиматизации. Он будет играть одинаково и во Франции, и в Испании, и в Японии, и на Мадагаскаре. Его стиль основан на работе с мячом, на понимании игры, на поиске несбалансированности у соперника.

Я хочу развенчать миф о том, что существует огромная разница между чемпионатами. Хорошие футболисты везде играют хорошо, – сказал Эррера.

В текущем сезоне Лиги 1 Месси забил 1 гол за 11 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.