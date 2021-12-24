«Барселона» не сможет купить де Лигта из-за его зарплаты. Сперва ей нужно избавиться от Коутиньо

рассчитывает укрепить линию обороны с помощью защитника Маттейса де Лигта.

По сведениям Diario Sport, на встрече с агентом представители «блауграны» выяснили, что туринцы могут продать де Лигта, а вырученные средства направить на приобретение форварда. При этом они будут готовы расстаться с нидерландцем за значительно меньшие деньги, чем указано в пункте об отступных (120 млн евро).

Еще одна причина для продажи де Лигта – его высокая зарплата, но именно поэтому, как сообщается, «Барселоне» будет почти нереально его подписать. Запросы защитника на данный момент явно превышают возможности каталонцев.

Ради получения дополнительных средств клуб хотел бы отправить в другую команду хавбека . Агентам бразильца уже сообщили, что на него не рассчитывают.

В текущем сезоне де Лигт провел 15 матчей в Серии А, забив 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.