Вингер «Урала» Гаджимурадов: «В РПЛ лимит не нужен. Должны играть только лучшие»

Вингер рассказал, как относится к лимиту на легионеров в чемпионате России.

– Тебе в Хабаровске помог статус лимитчика. А в РПЛ лимит нужен?

– Помог только поначалу: я бился за место в составе не со всеми, а с другим лимитчиком. В Премьер-лиге ограничения не нужны: должны играть только лучшие.

Если ты сильный молодой футболист, будешь играть – клубы не враги себе, заинтересованы в том, чтобы на тебе заработать. И сейчас немало молодых в – они недостойны выходить на поле? Им разве нужен лимит? – сказал 23-летний Гаджимурадов.

Гаджимурадов – воспитанник «Торпедо». Он выступал за «Велес» и хабаровский СКА, а 2021 году перешел в «Урал».