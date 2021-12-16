Венгер о ЧМ раз в два года: «Не будет проблем в плане экономики. Все в плюсе, так как пирог станет больше»

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер считает, что все стороны только выиграют, если чемпионат мира будут проводить раз в два года.

«Исследования очень ясно показывают, что не будет никаких проблем с точки зрения экономики. И все будут только в плюсе, так как пирог станет больше.

Мы учли замечания европейских команд, которые не хотят играть все матчи отбора за один месяц», – сказал Венгер.

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