Черчесов прибыл в Будапешт, чтобы возглавить «Ференцварош»: «Все идет к тому, что я подпишу контракт»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл в Будапешт для подписания контракта с .

– Станислав Саламович, добрый день! Вас уже можно поздравить?

– Пока еще поздравлять не с чем. Я вчера только прилетел. Мне позвонили и пригласили приехать. Понятно, что до этого мы уже общались. Вчера общался с президентом клуба.

Сейчас буду смотреть инфраструктуру. Потом вернемся в офис команды. И начнем предметно уже все обсуждать, чтобы при дальнейшей работе уже не было вопросов, которые можно обговорить изначально.

Сейчас пока еще ничего не подписано. Но к этому все идет.

– Какие у вас ожидания от новой работы?

– Рад, что я встретился с людьми, которые знают, что хотят и как они хотят этого добиться, в каком направлении хотят двигаться. Это, естественно, подкупает.

Сегодня будет встреча, на которой мы все подробно обсудим и расставим все точки. Думаю, все идет к тому, что я подпишу контракт. И дальше мы пойдем уже вместе. Пока это все, что могу сказать.

– У вас богатый опыт работы не только в России, но и в зарубежных клубах. В чем для вас разница в работе в России и за рубежом? И насколько этот вариант будет отличаться от ваших предыдущих иностранных команд?

– Я уже пять или шесть лет не работал за границей. Поэтому, Бог даст, вначале начну работать, а к этому вопросу мы вернемся через полгода. Тогда у меня будут уже более конкретные и свежие впечатления, – сказал Черчесов.