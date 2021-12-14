Булыкин о Fan ID: «Законы пишутся для людей, верю. Настоящих болельщиков это не отпугнет»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о Fan ID.

«Мне кажется, настоящих болельщиков это не отпугнет, потому что мы помним опыт чемпионата мира, где такая практика была. Все же было нормально.

В России много нововведений, люди уже столкнулись с QR-кодами. Посмотрим, к чему приведет паспорт болельщика. Если люди начнут говорить, что подобные законы убивают футбол, то их обязательно скорректируют. Я верю, что законы пишутся для людей.

Что касается меня, то дополнительный документ совсем не оттолкнет от похода на футбол. Я не вижу в этом проблем, но обязательно нужно провести диалог с болельщиками, руководством клубов, лиг и стадионов», – сказал Булыкин.