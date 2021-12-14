АПЛ может запретить необязательные контакты между непривитыми и привитыми игроками и перенести все матчи лиги, запланированные на 28-30 декабря

Сегодня представители клубов АПЛ проведут встречу, посвященную ситуации со вспышками коронавируса в лиге.

На собрании будут обсуждаться четыре основных вопроса. Первый – темпы вакцинации футболистов чемпионата. По последним данным, почти треть игроков АПЛ не получили вторую прививку, в то время как в Ла Лиге и Бундеслиге таких игроков около 8%.

В АПЛ решили, что не станут урезать зарплату непривитым футболистам, как поступили в некоторых других странах, но на встрече могут обсудить другие меры воздействия на невакцинированных, сообщает The Telegraph.

Второй вопрос – ковид-протоколы. В рамках попыток воздействовать на непривитых игроков клубы АПЛ могут запретить все необязательные контакты между вакцинированными и невакцинированными футболистами. В частности, непривитых могут обязать переодеваться в отдельной раздевалке и путешествовать отдельно от остальной команды.

Третий вопрос – отложенные матчи. Ожидается, что лига может перенести все матчи АПЛ, запланированные на 28-30 декабря. Кроме того, клубы обсудят условия для переноса игр, чтобы избежать ситуации как у , когда клубу отказали в переносе игры с «Вулверхэмптоном».

Четвертый вопрос – новые даты проведения перенесенных матчей.

В АПЛ – худший процент вакцинированных среди топ-лиг. Игроков просят активнее прививаться от коронавируса