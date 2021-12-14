Сандро Шварц: «Динамо» может играть в свой футбол и против «Зенита». Важно и в матчах с топ-клубами не отказываться от своих идей»

Главный тренер «Динамо» высказался о борьбе с «Зенитом» за лидерство в .

– О силе команды РПЛ в первую очередь можно судить по матчам с лидером – . На ваш взгляд, они показали, что вы примерно на одном уровне с чемпионом или все же отставание еще приличное, как в первом тайме встречи второго круга?

– Я не разделяю точку зрения, что провалилось до перерыва. Да, соперник с мячом действовал более спокойно, чем мы, но при этом не создал много моментов. Во втором тайме у нас уже было больше уверенности в своих силах, спокойнее обращались с мячом, точнее пасовали и в итоге сравняли счет.

Я сказал парням в раздевалке после игры: важно и в матчах с топ-клубами не отказываться от своих идей, не терять той интенсивности, что показываем в других матчах. И в Питере, хоть мы и уступили в итоге 1:4, были фазы, когда диктовали свою волю, могли выйти вперед. Это обнадеживает.

«Зенит» – очень качественная команда, тренер здорово выстроил ее, тем важнее понимать, что мы можем играть в свой футбол и против питерцев. Это подтверждение правильности нашего пути.

– Вы и раньше старательно уходили от вопроса о конкретных местах. И все же можете представить, что «Динамо» финиширует на первой строчке?

– Поверьте, я не отвечаю не потому, что хочу что-то скрыть, а потому, что действительно не заглядываю далеко. При этом скажу: меня очень впечатлила атмосфера на последнем матче «Динамо» – «Зенит». Этот заполненный стадион, реакции болельщиков, их эмоции, особенно во втором тайме...

Конечно, я все это чувствую. Знаю настроения фанатов, сотрудников клуба, могу представить, что начнется в мае, если команда финиширует первой. Но мое дело как тренера – сейчас отдохнуть, потом провести качественные сборы, чтобы у нас не было травмированных. Фокусируюсь только на этом.

Ситуацию в таблице мы знаем – и отставание от первого места, и отрывы от преследователей. Однако все время повторяю своим помощникам: главное, что все в наших руках. Речь не о конкретном месте, а о том, что наш футбол может быть успешным.

В последних пяти турах против сильных команд мы набрали 13 очков – 4 победы и 1 ничья. Это случилось после поражения в Питере – 1:4. Но мы ведь тогда не думали о том, сколько очков сможем набрать, на каком месте уйдем зимовать... Мы думали о следующем матче. Так и надо продолжать, – сказал немецкий тренер.