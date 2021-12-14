Левандовски о «Золотом мяче»: «Дуэль с Месси – большая честь для меня. Было грустно, что в 2020-м награду отменили»

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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался по поводу «Золотого мяча», который получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

«Мы все знаем, что Месси – большое имя. Знаем, чего он добился. Я был горд, находясь с ним на вершине. Дуэль с Месси – большая честь для меня.

Решение о вручении «Золотого мяча» принимал не я. С одной стороны, я был горд, с другой – немного грустил, потому что в 2020 году награду отменили.

Учитывая выигранные нами трофеи, уверен, в номинации были бы и другие игроки «Баварии», – сказал поляк в интервью Bild.

 

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