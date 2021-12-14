Гранеро о Роналду и Месси: «Криштиану всегда будет впереди для меня, хоть Лео и один из лучших в истории»

Бывший футболист сравнил игру и .

– Криштиану – Месси. Вы играли с португальцем и соперничали с аргентинцем, начиная с молодежных команд. В теоретической ситуации, при которой вам придется выбирать одного из них, кого бы взяли в свою команду?

– В таких случаях я бы первым делом выбрал вратаря. Почти всегда есть хороший и плохой вратарь. А потом бы я выбрал того, кого не выбрал мой соперник. Они настолько хороши и настолько разные, что их очень трудно сравнивать.

Для меня Роналду всегда будет впереди. За верность, за дружеское общение и за все те случаи, когда он проявлял самоотверженность во благо команды. Я испытываю к нему очень глубокую любовь. Видеть то, как он решал исход матчей, было шоком. Было понятно, что без него все было бы намного сложнее.

Наблюдение за его тренировками и его амбициями всегда придавало сил. Он всегда будет впереди, даже несмотря на то, что Месси – один из лучших игроков в истории, и, несомненно, невероятный футболист, – сказал Гранеро.