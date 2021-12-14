«Интер» разнес «Салернитану» – 5:0. У «нерадзурри» 6 побед подряд в Серии А с общим счетом 19:2

В 18-м туре итальянской Серии А на выезде разгромил «Салернитану» (5:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Симоне Индзаги одержала 6-ю подряд победу в чемпионате, общий счет – 19:2.

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