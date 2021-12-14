«Интер» разнес «Салернитану» – 5:0. У «нерадзурри» 6 побед подряд в Серии А с общим счетом 19:2

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В 18-м туре итальянской Серии А «Интер» на выезде разгромил «Салернитану» (5:0).  

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Симоне Индзаги одержала 6-ю подряд победу в чемпионате, общий счет – 19:2.

Салернитана – Интер 0:5 (0:2, 0:3)
Дата проведения
17 декабря, 22.45, «Ареки»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Перишич, 0:2 – 33 Думфрис, 0:3 – 51 Санчес, 0:4 – 77 Мартинес, 0:5 – 87 Гальярдини.
СалернитанаФьорилло, Делли Карри, Дьомбер (Дзортеа, 80), Богдан, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 71), Оби, Кастанос (Скьявоне, 61), Кулибали, Нванкво (Джурич, 61), Рибери (Гондо, 71).
ИнтерХанданович, Д`Амброзио, де Врей, Бастони (Димарко, 56), Думфрис, Барелла (Видаль, 56), Брозович (Гальярдини, 71), Чалханоглу, Перишич (Коларов, 78), Санчес (Мартинес, 56), Джеко.
Предупреждения:
Барелла (18), Дьомбер (53), Чалханоглу (76).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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