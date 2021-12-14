Карпин о возможном невыходе на ЧМ: «Очень плохо, но не катастрофа. Катастрофа – это землетрясение, война, ковид»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу того, что команда еще может не выйти на ЧМ-2022.

В стыках Россия сыграет с Польшей. Победитель этой пары затем встретится в решающем матче с победителем пары Чехия – Швеция.

– Непопадание на чемпионат мира – это катастрофа?

— Ну нет, что значит «катастрофа»? Катастрофа — это землетрясение, война, ковид в конце концов. Катастрофа – когда люди умирают.

То, что мы можем не отобраться на чемпионат мира – это очень плохо, это шаг назад, но я бы не бросался все же такими словами. А это футбол, это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов, – сказал Карпин.

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