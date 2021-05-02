Малком: «Месси – лучший футболист мира. Он гений. После Лео идут Левандовски, Неймар, Мбаппе и ван Дейк»

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о форварде , с которым выступал за «Барселону».

– Ваш бывший одноклубник Лео Месси снова выиграл «Золотой мяч», и это вызвало много споров. В Европе многие считают, что Жоржиньо или заслужили награду больше, чем Лео. Если бы у вас было право голоса – какую пятерку лучших игроков мира по итогам этого года вы бы выбрали?

– Для меня Месси – абсолютно закономерный победитель, он провел отменный сезон, взял Кубок Америки вместе с Аргентиной. На мой взгляд, он – лучший футболист мира. Самый лучший.

Я провел сезон рядом с ним и видел, что это совершенно естественно сочетается в нем, абсолютно натуральное игровое превосходство над всеми остальными. Он гений, он мыслит на поле так быстро, что за ним не угнаться, всегда знает, что сделать в следующий момент.

Так что на первом месте без вариантов Месси. Затем Левандовски, , Мбаппе и ван Дейк. Эти пятеро для меня – лучшие в мире на сегодняшний день, – сказал .