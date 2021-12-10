«Локомотив» близок к трансферу правого защитника «Урала» Адамова

ведет переговоры о трансфере правого защитника .

Переговоры между клубами о переходе 22-летнего футболиста находятся на продвинутой стадии. В ближайшее время стороны могут договориться и оформить трансфер.

Сам Адамов готов к переходу, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к московскому клубу.

Ранее появлялись сведения о том, что Адамов может перейти в «Зенит».

В этом сезоне россиянин провел 19 матчей за «Урал» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.