«Локомотив» близок к трансферу правого защитника «Урала» Адамова

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере правого защитника «Урала» Арсена Адамова.
Переговоры между клубами о переходе 22-летнего футболиста находятся на продвинутой стадии. В ближайшее время стороны могут договориться и оформить трансфер.
Сам Адамов готов к переходу, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к московскому клубу.
Ранее появлялись сведения о том, что Адамов может перейти в «Зенит».
В этом сезоне россиянин провел 19 матчей за «Урал» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.