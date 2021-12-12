Обамеянг не хочет снижать зарплату при уходе из «Арсенала». Это затруднит переговоры с «Барсой»

может столкнуться со сложностями при переговорах с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

По данным The Independent, при переходе в новый клуб 32-летний форвард не намерен идти на понижение зарплаты. Сейчас в «Арсенале» он получает более 200 тысяч фунтов в неделю.

Это снижает число возможных вариантов продолжения карьеры. Учитывая финансовое положение «Барселоны», такая позиция футболиста затруднит потенциальные переговоры.

Посредники предложили «Барселоне» вариант с обменом на Обамеянга. У этих игроков примерно одинаковые зарплаты, хотя предполагается, что габонец получает на 30-50 тысяч фунтов больше.

Напомним, что Обамеянг был лишен капитанской повязки в «Арсенале».

В этом сезоне центрфорвард провел 15 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.