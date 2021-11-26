Кубок Африки могут отменить из-за омикрон-штамма ковида и организационных трудностей в Камеруне

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Ближайший Кубок Африки может не состояться.

По информации RMC Sport, Конфедерация африканского футбола (CAF) может объявить об отмене турнира в Камеруне.

Это может случиться из-за организационных трудностей в стране и распространения омикрон-штамма коронавируса.

CAF уже столкнулась с недовольством ряда европейских клубов, в основном английских, которые не хотели бы отпускать футболистов на Кубок Африки.

Это связано с тем, что африканским игрокам по возвращении в Великобританию придется сесть на карантин, что еще увеличит период, во время которого клубы не смогут на них рассчитывать.

В заявлении CAF говорится, что Камерун круглосуточно работает над устранением недочетов и готовится принимать турнир.

Турнир запланирован на 2022 год, сроки его проведения – с 9 января по 6 февраля.

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