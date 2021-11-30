«Кем Клопп себя возомнил? Он там, где он сейчас, благодаря африканским игрокам». Тренер Сенегала Сиссе о словах немца про Кубок Африки

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Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе раскритиковал Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», за его высказывания о Кубке Африки.

В прошлом месяце немец на одной из пресс-конференций, говоря о Кубке Африки, назвал его «маленьким турниром».

Позже журналист Оджора Бабантуде призвал Клоппа извиниться за эти слова, однако тренер «Ливерпуля» отказался, заявив, что журналист не понял его иронии.

«Кем он себя возомнил? Я тренирую сборную Сенегала, и мои игроки выступают у Клоппа в «Ливерпуле».

Я уважаю «Ливерпуль», но не Клоппа, который негативно высказывается об африканских футбольных турнирах. Он там, где он сейчас, благодаря африканским игрокам.

Он проигрывал каждый финал, пока Салах, Мане и Матип не пришли и не помогли ему выиграть первый крупный европейский финал», – сказал Сиссе.

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