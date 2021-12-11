«Ман Сити» забил 500-й гол в 207-м матче Пепа в АПЛ. Это рекорд – у «Ливерпуля» Клоппа ушло 234 игры

«Манчестер Сити» обыгрывает «Лидс» (2:0, первый тайм) в 17-м туре АПЛ.
Счет на 8-й минуте открыл полузащитник Филип Фоден. Этот гол стал для «горожан» 500-м в АПЛ под руководством Пепа Гвардиолы.
Для испанца это 207-й матч в качестве главного тренера английской команды. Он побил рекорд, установленный «Ливерпулем» при Юргене Клоппе, – 500 голов в АПЛ за 234 игры.
5️⃣0️⃣0️⃣ @premierleague goals under @PepTeam 💫— Manchester City (@ManCity) December 14, 2021
🔵 1-0 ⚪️ #ManCity pic.twitter.com/i1QlkxJBog
«Манчестер Сити» – «Лидс». 2:0 – Фоден и Грилиш забили. Онлайн-трансляция