«Ман Сити» забил 500-й гол в 207-м матче Пепа в АПЛ. Это рекорд – у «Ливерпуля» Клоппа ушло 234 игры

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«Манчестер Сити» обыгрывает «Лидс» (2:0, первый тайм) в 17-м туре АПЛ.

Счет на 8-й минуте открыл полузащитник Филип Фоден. Этот гол стал для «горожан» 500-м в АПЛ под руководством Пепа Гвардиолы.

Для испанца это 207-й матч в качестве главного тренера английской команды. Он побил рекорд, установленный «Ливерпулем» при Юргене Клоппе, – 500 голов в АПЛ за 234 игры.

«Манчестер Сити» – «Лидс». 2:0 – Фоден и Грилиш забили. Онлайн-трансляция

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