Орлов о ничьей «Зенита» с «Челси»: «Миллер сказал: «Впервые со всей страны поздравляют с победой. Говорю, что счет 3:3, а мне – что это победа над самим собой»

Журналист Геннадий Орлов рассказал о беседе с председателем правления после матча чемпионов с «Челси» (3:3).

«Алексей Борисович Миллер после матча «Зенита» с «Челси» мне позвонил. Мы с ним иногда разговариваем, обмениваемся впечатлениями.

Он говорит: «Удивительно, у меня впервые такое было, что после матча со всей страны звонят и поздравляют с победой. Я им говорю, что счет 3:3. А они говорят, что это победа над самим собой». Понимаете, как это воспринято было?

Матч с «Челси» показал, что «Зенит» способен играть на высоком уровне. Это и понравилось болельщикам», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» в ЛЧ не был так опасен со времен Спаллетти, но дело и в ослабленном составе «Челси». Вся группа Питера – противоречие