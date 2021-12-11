«Спартак» нанял переводчика для Ваноли. Он уже общается с новым тренером клуба

«Спартак» готовится к приходу нового тренера .

Клуб уже нанял переводчика для итальянца, сообщает «Чемпионат». Им станет Владимир Иринчеев, который помогал во время стажировки в «Роме».

Переводчик уже находится в постоянном контакте с Ваноли.

Новый тренер должен прилететь в Москву 15 декабря. Презентация Ваноли состоится 17 декабря.

Новая проблема «Спартака». Нам переводят не все слова Руя, из ответов выпадают важные детали

Нам по-прежнему переводят не все слова Руя Витории. Оказывается, сейчас он восхищается тактической работой игроков «Спартака»