«Спартак» нанял переводчика для Ваноли. Он уже общается с новым тренером клуба

Теги Спартак премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Чемпионат.com Паоло Ваноли Футбол

«Спартак» готовится к приходу нового тренера Паоло Ваноли.

Клуб уже нанял переводчика для итальянца, сообщает «Чемпионат». Им станет Владимир Иринчеев, который помогал Виктору Гончаренко во время стажировки в «Роме».

Переводчик уже находится в постоянном контакте с Ваноли.

Новый тренер должен прилететь в Москву 15 декабря. Презентация Ваноли состоится 17 декабря.

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