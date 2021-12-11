«Спартак» нанял переводчика для Ваноли. Он уже общается с новым тренером клуба

«Спартак» готовится к приходу нового тренера Паоло Ваноли.
Клуб уже нанял переводчика для итальянца, сообщает «Чемпионат». Им станет Владимир Иринчеев, который помогал Виктору Гончаренко во время стажировки в «Роме».
Переводчик уже находится в постоянном контакте с Ваноли.
Новый тренер должен прилететь в Москву 15 декабря. Презентация Ваноли состоится 17 декабря.
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