Ивелин Попов: «Цель «Сочи» – обогнать «Зенит» и «Динамо», выиграв все оставшиеся матчи»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов подвел итоги первой части сезона после победы над в 18-м туре (3:0).

«Сегодня наша команда провела отличный матч. В концовке было очень тяжело, так как мы доигрывали в меньшинстве. Рады, что нам удалось закончить год на хорошей ноте.

Довольны ли мы третьим местом? Да, конечно. Но мы не хотим на этом останавливаться. Для нас еще ничего не решено. Если мы выиграем все оставшиеся игры, то обгоним и , и . Это наша цель на вторую часть сезона.

Лучший игрок на данный момент? Матео Кассьера и Родригао. Они были великолепны на протяжении всех 18 туров», – сказал Попов.