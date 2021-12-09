У «ПСЖ» и «МЮ» по 2 победы в очных матчах, англичане проходили соперника в плей-офф. Они сыграют в 1/8 финала ЛЧ

По итогам жеребьевки 1/8 финала сыграет против .

Команды проведут пятый и шестой матч друг против друга.

Пока у соперников равное количество побед – по две. В феврале-марте 2019-го команды также встречались в 1/8 финала. Клуб из Манчестера уступил дома (0:2), но победил в гостях (3:1) и вышел в четвертьфинал.

В октябре 2020-го «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов уступил «МЮ» (1:2), а в декабре выиграл – 3:1.

Парижане первый матч 1/8 финала проведут дома. Первые игры запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта.