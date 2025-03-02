Педро об уходе Родригао из «Зенита»: «Минус один бразилец в команде, жалко. Пожелали друг другу удачи»
Педро сожалеет об уходе Родригао из «Зенита».
В пятницу клуб из Санкт-Петербурга объявил о расторжении контракта с защитником за полгода до его истечения.
«Жалко, что он покинул команду. Минус один бразилец в «Зените».
У нас не было никаких специальных церемоний прощания с ним. Мы просто пожелали друг другу удачи», – сказал вингер «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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