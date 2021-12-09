Роналду сыграет против Месси в 1/8 финала ЛЧ. У Лео больше побед и на гол больше в их матчах друг против друга

Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала .

на первой стадии плей-офф встретится с .

Это значит, что форварды и сыграют друг против друга.

Португалец и аргентинец в последний раз на поле встречались в декабре 2020-го, тогда «Ювентус» в гостях разгромил «Барселону» (3:0) – Криштиану сделал дубль.

Всего они играли друг против друга 36 раз на уровне клубов и сборных. На стороне Месси 16 побед, у Роналду – 11, также было 9 ничьих. Лионель забил 22 гола в этих играх, Криштиану – 21.

Парижане первый матч 1/8 финала проведут дома. Первые игры запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные пройдут 8-9 и 15-16 марта.