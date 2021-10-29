Гасперини о Миранчуке: «Он был великолепен сегодня, но проблема в том, что Малиновский и Иличич играют на той же позиции»

Теги Аталанта серия А Италия Джан Пьеро Гасперини Йосип Иличич Алексей Миранчук Руслан Малиновский Футбол

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча с «Вероной» (2:1) рассказал, почему полузащитник Алексей Миранчук не так часто выходит на поле.

В сегодняшней игре 26-летний хавбек впервые за долгое время попал в стартовый состав и отметился голом.

«Сегодня Миранчук был великолепен, но проблема в том, что он предпочитает играть на той же позиции, что и Малиновский и Иличич. Это недочет нашей схемы.

Мы стремимся к тому, что игроки будут адаптироваться к ней, но не бывает так, что выхлоп всегда будет стопроцентный. Тем не менее у нас достойный состав», – сказал Гасперини.

Вау, Миранчук забил впервые в сезоне! Попал в старт впервые с сентября и красиво отблагодарил

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные