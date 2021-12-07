«Реал» – «Атлетико». 1:0 – Бензема забил с паса Винисиуса. Онлайн-трансляция

В 17-м туре Ла Лиги проходит мадридское дерби, в котором сошлись «Реал» и «Атлетико».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko.
- Дата проведения
- 12 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 16 Бензема.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема (Йович, 46), Асенсио, Винисиус Жуниор.
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Атлетико –
Облак, Кондогбиа, Фелипе, Эрмосо, Карраско (Лемар, 46), Коке, де Пауль, Льоренте, Корреа, Гризманн (Жоау Феликс, 46), Матеус Кунья.