«Реал» – «Атлетико». 1:0 – Бензема забил с паса Винисиуса. Онлайн-трансляция

В 17-м туре Ла Лиги проходит мадридское дерби, в котором сошлись «Реал» и «Атлетико».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги