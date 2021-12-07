«Реал» – «Атлетико». 1:0 – Бензема забил с паса Винисиуса. Онлайн-трансляция

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В 17-м туре Ла Лиги проходит мадридское дерби, в котором сошлись «Реал» и «Атлетико»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko. 

Реал Мадрид – Атлетико 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 16 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема (Йович, 46), Асенсио, Винисиус Жуниор.
АтлетикоОблак, Кондогбиа, Фелипе, Эрмосо, Карраско (Лемар, 46), Коке, де Пауль, Льоренте, Корреа, Гризманн (Жоау Феликс, 46), Матеус Кунья.
Предупреждения:
Фелипе (36), Менди (45).

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