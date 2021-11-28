«Игры ЦСКА – «Арсенал» не будет – камеры не работают. Прошла команда не распространяться». Пономарев о матче

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что матч между московским клубом и тульским «Арсеналом» не состоится.

«Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной. Оказывается, стадион не готов – не работают камеры видеонаблюдения.

Никто и не будет ничего говорить. Прошла между ними такая команда, чтобы не распространяться особо. Конечно, информация должна быть обязательно. Сказали бы – игра переносится на весну.

А держать болельщиков в неведении никуда не годится. Они тоже нервничают и планируют свой день», – сказал Пономарев.

Матч ЦСКА с «Арсеналом» перенесут из-за морозов? Или из-за пирошоу? Или не перенесут? Что вообще происходит?