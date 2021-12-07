Нагельсманн об отказе «Реалу»: «Шаг вперед после «Хоффенхайма» был естественен, однако он не должен был стать самым высоким»

Главный тренер «Баварии» рассказал, почему в свое время отказал мадридскому «Реалу».

«Есть огромная разница. Одно дело, когда ты принимаешь такую профессиональную команду, как , где я был тренером молодежки и знал каждую прачку и садовника. Там адаптация происходит быстро.

Но когда тебе приходится узнавать все в новом клубе, это совсем другое. Поэтому это вполне естественно, что я хотел сделать шаг вперед после «Хоффенхайма», однако тот шаг не должен был стать самым высоким из всех возможных.

Где я вижу себя через пять лет? Надеюсь, что еще в «Баварии», – сказал Нагельсманн.

Летом 2018 года сообщалось, что немец был одним из претендентов на пост главного тренера после ухода . В итоге мадридский клуб пригласил .