Гол Месси «Нанту» – лучший в Лиге 1 в ноябре. Это единственный забитый мяч Лео в чемпионате Франции

Гол нападающего «ПСЖ» в ворота признан лучшим в Лиге 1 по итогам ноября.

Аргентинец отметился забитым мячом на 87-й минуте и установил окончательный счет в матче – 3:1.

Тот гол стал для Месси первым во французском чемпионате после летнего перехода в из «Барселоны».

Сейчас у 34-летнего форварда по-прежнему один гол в девяти играх Лиги 1. Его статистику можно изучить здесь.