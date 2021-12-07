Гол Месси «Нанту» – лучший в Лиге 1 в ноябре. Это единственный забитый мяч Лео в чемпионате Франции

Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Нанта» признан лучшим в Лиге 1 по итогам ноября.
Аргентинец отметился забитым мячом на 87-й минуте и установил окончательный счет в матче – 3:1.
Тот гол стал для Месси первым во французском чемпионате после летнего перехода в «ПСЖ» из «Барселоны».
Сейчас у 34-летнего форварда по-прежнему один гол в девяти играх Лиги 1. Его статистику можно изучить здесь.
Первый гол Месси в Лиге 1 признали лучшим в ноябре 💪— Матч ТВ (@MatchTV) December 11, 2021
Вряд ли организаторы чемпионата долго спорили. Самое время пересмотреть исторический гол Лео вне Ла Лиги 👇 pic.twitter.com/jO0JvtbKAB