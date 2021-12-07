«Барсе» интересен форвард сборной Уругвая Альварес. «Зенит» ведет переговоры с ним

«Барселоне» интересен нападающий и сборной Уругвая Агустин Альварес Мартинес, переговоры с которым ведет .

По данным Mundo Deportivo, некоторые сотрудники клуба считают, что «Барсе» следует сделать ставку на молодежь. Один из вариантов усиления атаки, рассматриваемых в «Барсе», – Альварес.

Сделка по уругвайцу обойдется примерно в 12 млн евро. Возможно, сначала «Барса» поместит его во вторую команду с перспективой попадания в основу.

Футболист решил, что хочет перейти в европейский клуб в январе. В этом сезоне 20-летний форвард забил 23 гола в 40 матчах за «Пеньяроль».