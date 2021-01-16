«Зенит» – первый клуб РПЛ с 5,5 млн подписчиков в соцсетях. У «Спартака» – 5,4 млн

объявил, что первым из российских клубов достиг отметки в 5,5 млн подписчиков в социальных сетях.

Аудитория сине-бело-голубых в шести ключевых социальных сетях («ВКонтакте», инстаграм, твиттер (в том числе – англоязычный аккаунт), фэйсбук, ютуб и TikTok) превысила 5,5 млн подписчиков.

«Зенит» стал первым российским клубом, которому удалось достичь этой отметки. На втором месте – (5,4 млн), на третьем – (2,85 млн), на четвертом – (1,78 млн).

Отметим, что «Спартак» первым достиг отметки в 5 млн подписчиков. Это произошло в октябре. Тогда у «Зенита» было 4,81 млн подписчиков в соцсетях.