«Зенит» – первый клуб РПЛ с 5,5 млн подписчиков в соцсетях. У «Спартака» – 5,4 млн

«Зенит» объявил, что первым из российских клубов достиг отметки в 5,5 млн подписчиков в социальных сетях.
Аудитория сине-бело-голубых в шести ключевых социальных сетях («ВКонтакте», инстаграм, твиттер (в том числе – англоязычный аккаунт), фэйсбук, ютуб и TikTok) превысила 5,5 млн подписчиков.
«Зенит» стал первым российским клубом, которому удалось достичь этой отметки. На втором месте – «Спартак» (5,4 млн), на третьем – ЦСКА (2,85 млн), на четвертом – «Локомотив» (1,78 млн).
Отметим, что «Спартак» первым достиг отметки в 5 млн подписчиков. Это произошло в октябре. Тогда у «Зенита» было 4,81 млн подписчиков в соцсетях.