«Спартак» – первый клуб РПЛ с 5 млн подписчиков в соцсетях. У «Зенита» – 4,81, у ЦСКА – 2,79, у «Локо» – 1,45

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия рейтинги болельщики соцсети YouTube Футбол

«Спартак» объявил о том, что стал первым клубом российской Премьер-лиги с аудиторией в 5 миллионов подписчиков в соцсетях.

«Красно-белые стали первым клубом РПЛ с 5 миллионами подписчиков в шести основных для российских команд социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Twitter (включая англоязычный аккаунт), YouTube, Facebook и TikTok.

Согласно данным Blinkfire, у красно-белых – 5,011 миллиона подписчиков, у ближайшего преследователя «Зенита» – 4,81 миллиона, у ЦСКА и «Локомотива» – 2,79 и 1,45 миллиона соответственно.

Спасибо, что вы с нами! Мы будем и дальше оперативно сообщать о новостях из жизни самого популярного клуба страны, радовать яркими фото, видео и интересными интервью. Оставайтесь на связи, красно-белые!» – говорится в заявлении клуба.

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