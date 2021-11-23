Нобель Арустамян: «ПСЖ» меньше вел переговоры с Месси, чем «Матч ТВ» о повышении моей зарплаты на 20%. Могу прожить на 70 тысяч рублей»

Журналист Нобель Арустамян, покинувший «Матч ТВ» в августе, в интервью Sports.ru рассказал, как вел с каналом переговоры о повышении зарплаты.

– Ты известен своей скромностью. Возможно, это привело к тому, что твой стартовый оклад на в районе от 200 000 до 250 000 держался на этой отметке 6 лет. В это время зарплата твоих коллег возрастала в несколько раз. Как так получилось, что ты, один из самых видных, содержательных, интересных сотрудников «Матч ТВ», держался без повышения 6 лет?

– Ну, это вопрос не ко мне. Так происходило. Я не могу пойти и заставить мне поднять зарплату. Я много раз намекал, говорил, но все время отвечали, что у «Матч ТВ» нет денег. Мне было очень смешно это слышать, ну как бы... окей.

Понимаешь, если мне сказали нет, я не буду ходить, устраивать закулисные игры внутри компании, как-то выбивать себе зарплату. Окей, хорошо, вопросов нет. Но я буду делать то, что мне принесет деньги, потому что деньги – это нормальная мотивация для любого человека, тем более мужчины.

Окей, я стал развивать свой образ инсайдера. Да, я это делал. Делал в своем телеграме, твиттере и так далее. То же самое у меня происходило с какими-то мероприятиями, продюсированием каких-то гостей.

Конечно, я это должен делать. А как? Если мне говорят, что у нас нет денег, мне надо сказать: «Окей, все». Естественно, я пытался строить свою жизнь, чтобы она стала успешной, но это нормально. Мне кажется, так делает любой человек. Мне говорили: «Нет». Я говорил: «Хорошо, нет проблем». Я должен работать, искать возможность, чтобы добиться чего-то.

– Незадолго до увольнения ты добился повышения. Правильно ли я понимаю, что удвоился оклад?

– Нет конечно! Только процентов на 15-20. Но я так и не получил ее, кажется. Ну, там была такая история... У меня было ощущение, что я веду переговоры за контракт Лионеля Месси. Мне кажется, «ПСЖ» меньше вел переговоры, чем «Матч ТВ» по поводу повышения моей зарплаты на 20%. Это были сложные переговоры.

– Сколько тебе нужно на жизнь в месяц?

– Я не считал, честно. Могу легко прожить на 70 000 рублей.

– 70 000 с поездками по Италии?!

– Могу не ехать в Италию. Могу прожить на 250 000. Вопрос в том, как я себя чувствую. Я себя чувствую комфортно в плане денег. Я очень этому рад и счастлив, потому что это важно для человека.

Но у меня нет такого, что я буду экономить – есть бюджет в 100 000, и я только на эти деньги буду жить. При этом я стараюсь не заниматься сумасшествием и тратить все свои деньги... На ремонт у меня много денег уходит – да, это проблема, – сказал Арустамян.