Егор Титов: «Витория не понимал, что шел на эшафот. Но выжимает максимум из этого «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» после победы над «Легией» (1:0) и выхода в плей-офф высказался о тренере Руе Витории.

– Первая часть сезона практически завершена. Как бы вы оценили работу Руя Витории в ?

– Обычно тренеру дают время – год, два. Но это не про «Спартак». Здесь нужно за короткий срок что-то показать. Тебя сравнивают с предыдущим наставником. Изначально все было против Витории. Он, думаю, не до конца понимал, куда шел. Что это эшафот...

Вы же помните, что происходило в клубе в последнее время. Телеграм-каналы, до конца непонятно, кто и как принимал решения... И это считалось нормальным. Так что если Руй сейчас уйдет, его порадует одно обстоятельство.

– Что именно?

– Неустойка. Это хоть какой-то плюс. А в целом, считаю, его винить ни в чем нельзя. К сожалению, таков уровень футболистов... Я не беру кого-то конкретного, но уровень средний, как и всего нашего чемпионата. Все просело. Увы, но приходится это констатировать.

– Выходит, попадание в плей-офф Лиги Европы – маленький подвиг?

– Наверное, я с вами соглашусь. Да, где-то «Спартаку» везло. Но факт остается фактом. Человек вывел красно-белых в плей-офф Лиги Европы. И в будущем другие клубы, которые захотят его пригласить, будут судить тренера по матчам ЛЕ, а не , по тому, что он смог обойти и «Наполи», и «Лестер». Так что это серьезный пункт в его резюме.

В любом случае, что бы с португальцем дальше ни случилось, но за выступления в Европе ему надо отдать должное. Считаю, он выжимает максимум из этого «Спартака». Повторю свою мысль. Очень многое упирается в уровень футболистов.

В сегодняшнем «Спартаке» нет того, прежнего Промеса, которого мы помним по 2017 году. Тот Квинси мог в любом матче в одиночку решать эпизоды. В пользу красно-белых. Вот за это его болельщики помнят и любят. Сейчас, увы, я таких не вижу... – сказал Титов.