Бакаев о голе «Легии»: «Джикия сказал, что если я съем кекс, то забью. Надо было второй съесть»

Теги Спартак Лига Европы УЕФА Легия Георгий Джикия Зелимхан Бакаев Матч ТВ Футбол

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, автор победного гола в матче Лиги Европы с «Легией» (1:0), рассказал о предматчевом разговоре с капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Надо было второй кекс съесть! Джикия сказал, что если я кекс съем, то забью гол. Я говорю: «Не буду я есть!», а он: «Скушай — забьешь».

Я скушал, а он говорит: «Второй съешь — забьешь два». Я говорю: «Не-не, хватит». Надо было съесть. Теперь пора запасаться кексами», — сказал Бакаев с улыбкой.

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