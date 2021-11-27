Анри о молодом поколении: «Я вырос в эпоху «заткнись и играй» и с мыслью: если не играешь, то потому, что ты дерьмо. Игроки перевоспитывают меня»

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри, говоря о тренерской работе, высказался о разнице поколений.

– Вы помощник тренера сборной . Вы тренировали в «Монако» и «Монреале». Хотите стать топ-тренером?

– Определенно. Я бы с удовольствием добился этого, но нужно быть готовым. Иногда нужны правильные инструменты, правильная команда, которая понимает, кто ты такой. Также меняются времена.

Я сказал паре друзей, что думал, будто мои представления о там, как нас обучали, высечены в камне. Я вырос в эпоху «заткнись и играй». Там, где нельзя бросить вызов тренеру. Я вырос с мыслью, что если ты не играешь, то это потому, что ты дерьмо.

Сейчас нужно познакомиться с новым поколением. Нужно понять их код. Нужно понять, что иногда опаздывать – нормально для них. Да, меня воспитывали определенным образом, но сейчас игроки меня перевоспитывают.

Но если речь о музыке, о том, что я ношу, и всем остальном, ничего не изменилось, потому что тут я могу понять парней, – сказал Анри.