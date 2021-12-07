Роджерс после вылета «Лестера» в Лигу конференций: «Не знаю даже, что это за турнир»

Главный тренер высказался после матча Лиги Европы с «Наполи» (2:3).

Английский клуб занял 3-е место в группе и примет участие в стыках Лиги конференций.

«Честно скажу: я даже не знаю, что это за турнир. Я был сосредоточен на , на том, чтобы выиграть групповой этап. Ну или хотя бы занять второе место.

При всем уважении к турниру [Лиги конференций], я не уверен, что знаком с ним. Но я обязательно все выясню», – сказал Роджерс.

Что дальше в ЛЕ: «Зенит» начнет весну со стыков (может выпасть «Наполи»), а «Спартак» – с 1/8