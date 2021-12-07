Роджерс после вылета «Лестера» в Лигу конференций: «Не знаю даже, что это за турнир»

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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался после матча Лиги Европы с «Наполи» (2:3).

Английский клуб занял 3-е место в группе и примет участие в стыках Лиги конференций.

«Честно скажу: я даже не знаю, что это за турнир. Я был сосредоточен на Лиге Европы, на том, чтобы выиграть групповой этап. Ну или хотя бы занять второе место.

При всем уважении к турниру [Лиги конференций], я не уверен, что знаком с ним. Но я обязательно все выясню», – сказал Роджерс.

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