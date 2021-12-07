Селихов – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
В список претендентов вошли 4 футболиста.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов отбил 4 удара в матче с «Легией» (1:0), в том числе пенальти на 96-й минуте.
Полузащитник «Наполи» Элиф Элмаз сделал дубль в игре с «Лестером» (3:2).
Хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич забил победный гол в матче с «Вест Хэмом» (1:0).
Полузащитник «Сосьедада» Микель Ойарсабаль оформил дубль в игре с ПСВ (3:0).
Я верил, что Селихов вернется. Он главный по чудесам «Спартака» в Лиге Европы