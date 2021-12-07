Селихов – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

Теги Спартак Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА Динамо Загреб рейтинги Наполи Александр Селихов Микель Ойарсабаль Мислав Оршич Элиф Элмаз Футбол

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

В список претендентов вошли 4 футболиста.

Вратарь «Спартака» Александр Селихов отбил 4 удара в матче с «Легией» (1:0), в том числе пенальти на 96-й минуте.

Полузащитник «Наполи» Элиф Элмаз сделал дубль в игре с «Лестером» (3:2).

Хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич забил победный гол в матче с «Вест Хэмом» (1:0).

Полузащитник «Сосьедада» Микель Ойарсабаль оформил дубль в игре с ПСВ (3:0).

Я верил, что Селихов вернется. Он главный по чудесам «Спартака» в Лиге Европы

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