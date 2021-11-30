«Барса» может предложить 45+15 млн евро за Торреса. «Ман Сити» устроит это

и «Манчестер Сити» продолжают переговоры о трансфере полузащитника .

В результате напряженных переговоров манчестерский клуб немного снизил финансовые требования.

Если раньше просил за испанца 70 млн евро, то сейчас готов продать его за 60 млн евро. В свою очередь, «Барса» увеличила свое предложение с 35 до 45 млн евро без учета бонусов, пишет Diario Sport.

В случае, если за счет бонусов сумма, которую «Ман Сити» сможет получить за Феррана, достигнет 60 млн евро, сделка будет закрыта. Но пока клубы не могут договориться о формате, в котором будут прописаны бонусы: «Барса» предлагает добавить 15 млн евро в зависимости от уровня игры Феррана в клубе и количества выигранных трофеев с ним в составе. «Ман Сити» хотел бы, чтобы цели, необходимые для получения бонуса, были легкодостижимыми.

Еще один из серьезных вопросов, возникших в ходе переговоров, – формат платежей. «Ман Сити» хочет, чтобы первый транш был крупным, так как это позволит сразу выйти на рынок в поиске потенциальных новичков. «Барса» хочет договориться о более гибких условиях.

Каталонский клуб настроен очень серьезно и хочет, чтобы сделка по Торресу завершилась успехом.

В этом сезоне футболист провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Его статистика – здесь.