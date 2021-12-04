Витория опубликовал коллаж из комментариев в инстаграме. Большинство – на русском языке

Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал в инстаграме коллаж из комментариев, оставленных к его постам.
Большинство комментариев в подборке португальского тренера – на русском языке. Это пожелания удачи, благодарности.
Подписал тренер этот пост тремя эмодзи: «💪🔴⚪️».
Московская команда сейчас находится в Варшаве, где завтра сыграет с «Легией» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что отставка Витории ожидается 14-15 декабря на заседании совета директоров «Спартака». Его должен сменить итальянец Паоло Ваноли.
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