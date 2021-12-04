Витория опубликовал коллаж из комментариев в инстаграме. Большинство – на русском языке

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Руй Витория соцсети Футбол

Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал в инстаграме коллаж из комментариев, оставленных к его постам.

Большинство комментариев в подборке португальского тренера – на русском языке. Это пожелания удачи, благодарности.

Подписал тренер этот пост тремя эмодзи: «💪🔴⚪️».

Московская команда сейчас находится в Варшаве, где завтра сыграет с «Легией» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что отставка Витории ожидается 14-15 декабря на заседании совета директоров «Спартака». Его должен сменить итальянец Паоло Ваноли.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rui Vitória (@rui.vitoriaoficial)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные