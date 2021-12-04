Витория опубликовал коллаж из комментариев в инстаграме. Большинство – на русском языке

Главный тренер «Спартака» опубликовал в инстаграме коллаж из комментариев, оставленных к его постам.

Большинство комментариев в подборке португальского тренера – на русском языке. Это пожелания удачи, благодарности.

Подписал тренер этот пост тремя эмодзи: «💪🔴⚪️».

Московская команда сейчас находится в Варшаве, где завтра сыграет с «Легией» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что отставка Витории ожидается 14-15 декабря на заседании совета директоров . Его должен сменить итальянец Паоло Ваноли.