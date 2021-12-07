Президент «Баварии»: «Левандовски заслужил «Золотой мяч». Неплохо бы вручить ему награду за 2020 год»

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о форварде Роберте Левандовском и «Золотом мяче».

Поляк занял 2-е место в голосовании, «Золотой мяч»-2021 выиграл Лионель Месси.

«Мы были очень разочарованы, потому что Роберт заслужил его. Думаю, было бы неплохо вручить ему награду за 2020 год. [Главред France Football] Паскаль Ферре поддержал предложение. Мы хотели бы, чтобы этот вопрос двигался дальше.

Я был бы очень рад, если Роберт завершил бы карьеру в «Баварии». Я часто говорил это. Мы все в «Баварии» безмерно ценим Роберта», – сказал президент мюнхенского клуба в интервью Bild.

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