Маурисио Почеттино: «Сближение Месси и Мбаппе делает их еще сильнее. Семя посажено, ростки пробиваются»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался после победы над «Брюгге» (4:1) в матче Лиги чемпионов.

Об игре

«Мбаппе – великолепный игрок, мы не сегодня это узнали. И он, и вся команда выступили хорошо. Мы довольны, что хорошо сыграли и завершили групповой этап с хорошим настроением».

О Месси

«Думаю, ему нужно время. Перед игрой мы говорили, что нужно идти шаг за шагом и прогрессировать. Всей команде нужно прогрессировать. Рад, что Лео и Мбаппе забили по два, им нужно ощущение гола.

Многие в команде могут пробить пенальти, но сейчас это вопрос доверия и ответственности. Думаю, что создание этих отношений, что Месси и Мбаппе сближаются, делает их еще сильнее.

Но все это требует времени. Семя посажено, пробиваются ростки, и со временем вырастет растение с красивыми цветами», – сказал Почеттино.

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